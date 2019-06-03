Инженеры Fieldwork Robotics представили робосборщика малины





Роботы, способные собирать с кустов малину, «на глаз» определяя ее спелость и не повреждая мягкие ягоды, могут в недалеком будущем заменить работников на британских фермах. Как сообщает газета The Guardian, британская компания Fieldwork Robotics, основанная выходцами Плимутского университета, разработала и успешно испытала на практике прототип невероятно аккуратного робота, предназначенного для сбора малины.

Внешне устройство представляет собой почти двухметровый агрегат на колесах, оборудованный набором камер и сенсоров, способных определять спелость плода и его положение в пространстве, а также двупалой «клешней» с мягкими подушечками на «пальцах» и датчиками давления, позволяющими бережно снимать нежные ягоды малины с плодоножки и, не повреждая, класть в специальный контейнер.

Нынешняя версия аппарата тратит на одну ягоду около минуты, при этом конечной целью британских инженеров является создание робота, оснащенного сразу четырьмя автономно работающими манипуляторами, который сможет собирать до 25 тысяч ягод в день, работая 20 часов подряд. Для сравнения, сборщик-человек за 8-часовую смену собирает в среднем 15 тысяч ягод.

На данный момент Fieldwork Robotics занимается анализом полученных в ходе испытаний данных и изучает возможности по усовершенствованию аппарата. Серийное производство коммерческой версии робосборщика планируется начать в следующем году. Первоначально он будет специализироваться только на малине, однако впоследствии его научат собирать и другие ягоды (более того, если робот справляется со сбором малины, он может быть легко адаптирован для сбора в том числе фруктов и овощей, указывают инженеры).

Напоследок отметим, что британская компания планирует не продавать роботов, а сдавать их в аренду. Предполагается, что аренда робосборщика будет «значимо выгоднее» найма работника-человека, который сегодня получает около £1,5 (порядка $2) за килограмм собранной ягоды.

Источник: The Guardian