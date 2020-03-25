Инженеры из Wingcopter разработают семейство грузовых дронов-конвертопланов специально для UPS





Американский оператор дронов UPS Flight Forward, подразделение курьерской компании UPS, заключил с немецкой компанией Wingcopter соглашение, подразумевающее разработку семейства беспилотников, которые можно было бы использовать для доставки различных грузов на расстояния, превышающие дальность полета традиционных мультикоптеров. Согласно сообщению UPS, новые аппараты будут созданы по схеме конвертоплана.

Отметим, что конвертопланом называется летательный аппарат, выполненный по самолетной схеме, но имеющий поворотные воздушные винты. Такие винты при установке параллельно земле позволяют устройству выполнять вертикальные взлет и посадку по-вертолетному, а в воздухе при отклонении на угол до 90 градусов — переходить к быстрому и экономичному с точки зрения расхода энергии горизонтальному полету по-самолетному.

Новые дроны для UPS Flight Forward будут разрабатываться на базе беспилотника, уже созданного Wingcopter, представляющего собой электрический беспилотный конвертоплан. Данный аппарат способен выполнять полеты на скорости до 150 километров в час на расстояние до 120 километров в том числе в суровых погодных условиях — при скоростях ветра до 20 метров в секунду. Грузоподъемность устройства — до 6 кг. Благодаря наличию на борту алгоритмов автономного управления, дрон Wingcopter может выполнять полеты как в ручном режиме, так и в автономном — по заранее заданному удаленным оператором маршруту, включая полностью автоматические взлет и посадку.

Различные спецификации дрона Wingcopter. Примечательно, что в 2018 году «разогнанной» версии данного аппарата удалось развить скорость свыше 240 км/ч — что послужило основанием для попадания устройства в Книгу рекордов Гиннеса.



После разработки семейства дронов-конвертопланов UPS и Wingcopter займутся сертификацией аппаратов в соответствии с требованиями Федерального управления гражданской авиации. Сроки начала эксплуатации грядущих беспилотников, даже примерные, пока не раскрываются.

Напоследок отметим, что дроны Wingcopter в настоящее время используются в самых различных практических проектах, включая медицинские: так, при помощи немецких беспилотников осуществляется доставка инсулина на некоторые из островов Ирландии, которые из-за непогоды часто остаются отрезанными от внешнего мира, а также вакцин в удаленные поселения Вануату.

Помимо этого, конвертопланы Wingcopter выполняют перевозку небольших грузов, таких как пигменты, между лабораториями старейшей в мире немецкой фармацевтической, химической и биологической компании Merck в Гернсхайме и в Дармштадте, которые расположены друг от друга на расстоянии около 25 км. Если раньше предприятию приходилось гонять туда и обратно человека на автомобиле, то теперь доставку осуществляет дрон под контролем удаленного оператора, выполняющий поручения и экологичнее, и быстрее: экономия времени, по утверждению представителей компании, составляет от 1 часа до целого рабочего дня в некоторых случаях.

Источник: N+1