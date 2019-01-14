Инженеры Productiv представили работающий на водороде дрон, который способен продержаться в воздухе в шесть раз дольше электрических аналогов

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Британская компания Productiv разработала работающий на водороде дрон, которому удалось установить рекорд продолжительности полета среди аналогичных мультикоптеров.

Как сообщается, устройство выполнено по схеме квадрокоптера с четырьмя плечами, на концах которых установлено по два противонаправленных винта. В центре корпуса расположена плата управления полетом DJI N3, а также топливный элемент и бак для водорода объемом шесть литров.

Максимальная взлетная масса дрона составляет 20 килограммов. Перед началом испытаний аппарата специалисты закрепили на нем несколько металлических пластин общей массой пять килограммов, имитирующих полезную нагрузку, такую как видеокамера или фотоаппарат. В конечном итоге после взлета дрон беспрерывно провел в воздухе свыше 70 минут.

Исследователи отмечают, что аналогичные дроны с литиевыми аккумуляторами, несущие такую же полезную нагрузку, обычно способны продержаться в воздухе не более 12 минут, после чего им требуется подзарядка.

При этом, помимо значительно большего полетного времени, у топливных ячеек есть еще ряд преимуществ — быстрая заправка, отсутствие вибраций, бесшумность и нулевая эмиссия. По мнению инженеров Productiv, это революционная технология.

«Водородная энергия обладает огромным потенциалом, и мы ожидаем активного роста рынка водородных дронов в ближайшие несколько лет», — заявил Джонатан Рид из Productiv.

Напоследок отметим, что проект дрона на водороде получил название Rachel и был выполнен по заказу съемочной компании Batcam, которая обеспечивает прямые трансляции с различных спортивных мероприятий. По словам представителя Batcam, небольшая продолжительность полета традиционных электрических дронов в настоящее время значительно ограничивает их возможности.

Что касается используемых в дроне водородных топливных элементов, то их создали сотрудники Intelligent Energy, которые специализируются на легких и емких батареях для коммерческих БПЛА.

Источники: AINOnline, N+1