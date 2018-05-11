Искусственный интеллект изучил вселенную Game of Thrones и определил десять персонажей, которые вероятнее всего погибнут в финальном сезоне сериала
Современные методики анализа данных дошли до такого уровня, что с их помощью можно с весьма высокой точностью предсказать исход спортивного соревнования, результаты политических выборов или победителей кинопремии Оскар. Поэтому вовсе неудивительно, что кому-то пришло в голову использовать такие алгоритмы для того, чтобы рассчитать вероятность смерти героев сериала Game of Thrones / “Игра престолов” в финальном сезоне.
Энтузиастом творчества Джорджа Мартина оказался научный сотрудник американского стартапа DataRobot Тейлор Ларкин, который изучил судьбу 2000 еще живых и уже мертвых персонажей саги «Песнь Льда и Огня» по мотивам которой и снят сериал “Игра престолов”. На этапе получения первичных данных он выяснил, что персонажи женского пола погибают заметно реже, а к важным факторам «выживаемости» относятся степень знатности, принадлежность к определенному дому (к примеру, Таргариены или Ланнистеры), количество уже погибших родственников и другие признаки.
«Скормив» данные автоматизированному алгоритму на основе машинного обучения, ученый подсчитал вероятность того, что определенный персонаж погибнет в финальном восьмом сезоне Game of Thrones.
Ниже указана первая десятка кандидатов с самыми высокими шансами закончить свое существование:
- Дейенерис Таргариен – 83,77%
- Джейме Ланнистер – 72,91%
- Тирион Ланнистер – 70,76%
- Бран Старк – 66,02%
- Серсея Ланнистер – 60,39%
- Джон Сноу (Эйгон Таргариен) – 58,99%
- Эурон Грейджой – 54,95%
- Санса Старк – 50,28%
- Арья Старк – 49,04%
- Джендри (бастард Роберта Баратеона) – 39,87%
Как видим, в зоне особого риска представители Таргариенов, Ланнистеров и Старков, так что в финале вполне можно ожидать повторения «Красной Свадьбы».
Отметим, что узнать точность прогноза можно будет не раньше 2019 года, когда на HBO выйдет финальный сезон Game of Thrones / “Игра престолов”, состоящий всего из шести серий.
Источник: EW