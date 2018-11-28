«Искусственный интеллект уже существует — просто мы называем его корпорациями»

Предсказать, когда будет создан искусственный интеллект, превосходящий человеческий, пока невозможно. Однако уже сегодня мы можем представить себе, каково жить рядом с разумными машинами. Речь идет, как ни странно, о корпорациях.

Большие коммерческие компании существуют примерно с 1600 года и, хотя их руководство состоит из людей, представляют собой что-то вроде искусственного интеллекта, превосходящего обычный человеческий. Корпорации, по мнению журналистов The Guardian, обладают свободой воли, рациональным целенаправленным поведением, восприятием и другими атрибутами, характерными для мыслящего существа.

Они сосредотачивают в своих руках и используют огромные финансовые и человеческие ресурсы. Кроме того, корпорации потенциально бессмертны: многие компании не только живут намного дольше людей, но и продолжают существовать после катастрофических событий, уносящих миллионы жизней. Так, немецкие концерны Mercedes, Siemens, Bosch и Volkswagen пережили Вторую мировую войну.

В свое время английский математик Ирвинг Гуд сформулировал теорию сингулярности, предсказав появление интеллектуальной машины, которая будет способна мыслить подобно человеку. Корпорации по своей сути ничем не отличаются от умных машин из предсказаний Гуда, а потому, изучая их влияние на общество, можно предположить, какими будут наши отношения с могущественным искусственным интеллектом.

С одной стороны, подобные сущности могут приносить человечеству огромную пользу — колонизировать космос, строить города и инфраструктуру, подключать людей к интернету. Вместе с тем, все корпорации, по факту, социопатичны и представляют собой проообраз ИИ, который находится вне общества и существует только для себя, хотя и заявляет о своей социальной ответственности и экологических стандартах. Заставить такую «машину» соблюдать и не нарушать человеческие законы весьма трудно: от чиновников требуются недюжинный ум и крепкие знания в сфере права.

При этом особое внимание следует уделять технологическим компаниям. Долгое время люди были очарованы их молодыми создателями-хипстерами, обещавшими сделать мир лучше, построить глобальное сообщество и упорядочить человеческие знания. Однако сегодня стало очевидно, что в действительности перед нами — обычные бесчеловечные корпорации, ничем не отличающиеся от производителей сигарет, заинтересованные исключительно в сверхдоходах — только на этот раз за счет сбора персональных данных.

И, судя по последней информации о том, как руководство Facebook пыталось дискредитировать критиков компании, связав их с Джорджем Соросом, и скандалу с Cambridge Analytica, для больших коммерческих компаний, как и для гипотетического жестокого ИИ, цель всегда оправдывает средства.

Таким образом, заключают журналисты The Guardian, разрабатывая искусственный интеллект, ученым необходимо брать во внимание поведение корпораций, чтобы сделать машины более управляемыми и этичными.

Источники: The Guardian, hightech.plus