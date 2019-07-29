IT-гиганты объединили усилия в попытке застолбить новый диапазон Wi-Fi





Apple, Google, Microsoft, Facebook, HP, Qualcomm, Intel, Broadcom и Marvell — крупнейшие производители потребительской электроники и электронных компонентов, которых редко можно видеть по одну сторону баррикад — ввязались в бюрократическую войну за диапазон частот, необходимый для беспроводной Wi-Fi-связи будущего. Такой мощный альянс понадобился, чтобы противостоять натиску лоббистов операторов сотовой связи, у которых Wi-Fi грозит отобрать лакомый высокотехнологичный кусочек.

Конфликт перешел в активную фазу после того, как Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила открытие частот вплоть до 6 ГГц. Для Wi-Fi, который работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5ГГц, это означает освобождение огромной полосы пропускания — «размером» в 1200 МГц, указывает The Verge.

«Сторонники Wi-Fi» требуют, чтобы частоты просто открыли для использования для всех желающих. По их расчетам, новая полоса пропускания позволит передавать данные со скоростью порядка 2 гигабит в секунду и задержками менее миллисекунды, что подстегнет развитие технологий дополненной и виртуальной реальностей и видеостриминга сверхвысокого разрешения, а также позволит раздавать быстрый 5G-интернет с мобильных устройств.

Лобби мобильных операторов, напротив, настаивает на аукционе, надеясь выкупить большую часть открытого спектра и задействовать его под 5G. Планы производителей устройств использовать новый диапазон для связи между устройствами вызывают у операторов беспокойство из-за вероятных помех, «которые в действительности сведут на нет развитие вышеуказанных технологий, а также положат конец идее подключенных робомобилей». Таким образом, суть предложения операторов сводится к тому, что каждое из требовательных к качеству передачи данных устройств должно подключаться к мобильным 5G-сетям, причем делать это напрямую.

«Можно не сомневаться в том, что в таком случае пользователям придется доплачивать мобильным операторам за подключение каждого такого гаджета», — добавляет The Verge.

При этом к группе «противников Wi-Fi» присоединился ряд операторов ЖКХ, которые традиционно используют диапазон в 6 ГГц для передачи показаний.

Производители устройств, в свою очередь, указывают, что необходимость оснащать потребительские гаджеты модулями 5G-связи сделает их дороже и менее доступными для потребителей, а также снизит их автономность, что существенно затормозит развитие технологий.

В качестве компромиссного варианта IT-компании предлагают разработать и принять новый стандарт для Wi-Fi-чипов — Very Low Power (VLP), предполагающий передачу данных на расстоянии до нескольких метров в прямой видимости. В письме к американскому регулятору инициаторы настаивают, что слабые сигналы не помешают передаче данных «конкурентов», а потому новый стандарт исключит возможность помех, даже когда использующие Wi-Fi устройства работают в непосредственной близости от базовой станции сотовой связи, использующей те же частоты.

Как подчеркивает The Verge, отделить усилия лоббистов от реальной технологической необходимости здесь нелегко. Однако исход этого конфликта может предопределить на годы вперед то, как и для чего человечество будет использовать 5G, а также какие решения будут по-прежнему передавать данные посредством старого доброго Wi-Fi.

Источник: hightech.plus