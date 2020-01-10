Израиль разработал универсальный боевой лазерный модуль, который позволит и наземной, и воздушной боевой технике эффективно сбивать беспилотники и ракеты противника





Министерство обороны Израиля объявило о том, что предприятия оборонно-промышленного комплекса страны под контролем Управления оборонных исследований и разработок (DDR&D) разработали универсальный боевой лазерный модуль. Как сообщает Defense Update, демонстрационные испытания новинки израильские военные намерены провести в течение 2020 года.

Отметим, что основным преимуществом лазерного оружия военные считают «неограниченный» боезапас — излучающая установка может стрелять до тех пор, пока не перестанет получать энергию от источника питания. Кроме того, считается, что боевые лазеры могут обеспечивать простую и одновременно надежную защиту военных баз и патрулей.

Разработкой нового модуля с боевым лазером для израильской армии занимались компании Elbit Systems и Rafael. Решение оснащено лазерным излучателем, мощности которого, как утверждается, достаточно для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, самодельных неуправляемых ракет, минометных мин и тактических баллистических ракет. По словам израильских инженеров, высокая эффективность разработки обусловлена тем, что в ней разработчики задействовали особую систему линз, с помощью которой стало возможно точно фокусировать лазерный луч на расположенные вдали цели, несмотря на атмосферные возмущения.

Инновационный боевой лазерный модуль может быть установлен на несколько типов боевой техники. В частности, разработчики представили вариант зенитной лазерной установки, выполненный на базе прицепа с пунктом управления, призванный «расширить возможности Железного купола и повысить его эффективность», а также позволить уничтожать ракеты противника с меньшими затратами. Также решение может быть установлено на основные боевые танки, боевые машины пехоты и бронетранспорты — в этом случае модуль, помимо прочего, сможет защищать их от противотанковых ракет и гранатометных выстрелов.

Кроме того, боевой модуль предполагается устанавливать на беспилотники с большой продолжительностью полета, тем самым обходя ограничения, налагаемые применением лазеров с земли. По утверждению инженеров, оснащенные боевым лазером летательные аппараты смогут защищать различные объекты от тактических баллистических ракет, уничтожая последние в том числе непосредственно во время запуска, «когда они еще заполнены топливом и наиболее уязвимы».

Технические подробности о боевом лазерном модуле пока не раскрываются. Вместе с тем, исходя из представленного выше демонстрационного видео можно предположить, что система будет работать в полуавтономном режиме под контролем дающих добро на открытие огня удаленных операторов, обеспечивая быструю реакцию на угрозы различных типов.

«Лазерная технология откроет перед оборонным потенциалом Израиля новые стратегические возможности. Мы вступаем в новую эру энергетических боевых действий в воздухе, на суше и в море», — указал в пресс-релизе Министерства обороны Израиля руководитель DDR&D, бригадный генерал Янив Ротем.

Источник: N+1