Израильский стартап Wiliot представил чип, который «питается» энергией электромагнитных волн

Израильский стартап Wiliot привлек $30 млн от Amazon Web Services и Samsung на разработку полупроводников, которым не нужны аккумуляторы — они работают на электромагнитной энергии от сотовых, Wi-Fi- и Bluetooth-сетей.

Пока что у Wiliot, основанной в 2017, есть только прототип такого полупроводника — чип, приклеенный к кусочку бумаги, но не соединенный проводом ни с чем, кроме небольшой кнопки. Нажав на нее, можно посредством встроенного в устройство Bluetooth-трансмиттера передать информацию о нажатии в облако. С помощью привлеченных средств компания собирается придумать, как делать такие бирки дешевле других аналогичных решений (тех же RFID-меток) и запустить их в серийное производство.

Согласно задумке, датчики Wiliot — по крайней мере, первого поколения — будут способны по запросу либо автоматически измерять температуру, определять местоположение и атмосферное давление, а также передавать записанную в них информацию (например, уникальный ID). По мнению директора по маркетингу Wiliot Стива Статлера, их первыми клиентами, скорее всего, станут представители швейной промышленности.

Предполагается, что посредством таких меток компании смогут отслеживать путь одежды от фабрики до магазинов, а также заменить ими бирки с отметками о составе материала и условиях его эксплуатации (вся информация будет передана на смартфон пользователя по Bluetooth). Также чипы можно использовать в качестве основы для предоставления рекомендаций касательно содержимого гардероба.

«Мы считаем, что в будущем у каждой вещи будет своя идентичность. Таким образом, стратегия Wiliot по созданию Bluetooth-датчиков без батарей, которые воспринимают и передают данные, не требуя отдельного источника питания, вполне соответствует стратегии интеллектуальных бирок Avery Dennison», — говорит Франциско Мело, вице-президент производителя RFID-меток Avery Dennison, одного из инвесторов Wiliot.

Источники: TechCrunch, hightech.plus