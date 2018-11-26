JerryRigEverything «раскрошил» пальцами экран смартфона Huawei Mate 20 Pro во время теста на изгиб

Китайская компания Huawei представила пару флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20 Pro чуть более месяца назад, однако за это время мы успели познакомить вас со старшей моделью в формате первого взгляда, а специалисты из iFixit — разобрать и оценить ее ремонтопригодность. Теперь же до Huawei Mate 20 Pro добрался автор youtube-канала JerryRigEverything, который проверил его способность противостоять перипетиям реальной жизни.

Стандартный скретч-тест оказался довольно скучным — все те же царапины на защитном стекле от инструментов с твердостью шестой и седьмой степени по шкале Мооса. Задняя крышка оказалась немного интереснее из-за фактурной поверхности, которая тактильно ощущается как углеволокно. Обычный канцелярский нож не смог оставить заметных следов, так что опасаться за эксплуатационные царапины на этой поверхности, похоже, не стоит.

Кульминация обзора пришлась на попытку изогнуть смартфон. Во время стандартного для этого теста усилия экран Huawei Mate 20 Pro неожиданного треснул в нескольких местах. Задняя крышка осталась целой, даже когда смартфон перевернули другой стороной. Автор перечислил все причины, которые привели к подобному развитию событий — царапины от скретч-теста, скругленный к боковинам экран и недостаточно жесткая рамка боковин. Впрочем, он тут же указал, что царапины на экране оставались у всех испытуемых, а смартфоны Samsung с такими же закругленными экранами без проблем выдержали испытания.

Со своей стороны отметим, что на излишнюю «гибкость» корпуса также мог повлиять удлиненный экран Huawei Mate 20 Pro с соотношением сторон 19,5:9, из-за чего корпусу пришлось придать более узкую и вытянутую форму.

Источник: JerryRigEverything