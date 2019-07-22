Как и за кого голосовали украинцы на досрочных выборах в Верховную Раду [Инфографика]





Вчера, 21 июля, в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. И пока Центральный избирательный комитет (ЦИК) ведет подсчет голосов на местах мы решили поделиться интерактивной онлайн-картой с результатами, которую сделали на liga.net.

Для начала отметим, что на момент написания этих строк ЦИК обработала более 70% бюллетеней. Сейчас лидирует партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, за которую отдали голоса 42,68% избирателей. С учетом одномандатников (выборы 21 июля прошли по старой смешанной системе: половина пойдут по партийным спискам, половина — избирается по одномандатным округам) она может провести в однопалатный парламент больше 225 депутатов из 450.

Если «Слуга народа» действительно получит абсолютное большинство, то у сторонников Зеленского не будет необходимости вступать в коалицию ни с одной из четырех других партий, попавших в парламент. То есть, впервые в истории Украины абсолютное большинство может быть сформировано из депутатов одной фракции. Благодаря этому Зеленский сможет добиться проведения всех запланированных реформ и никто ему не помешает.

Первое заседание нового состава Верховной Рады может состояться в День независимости Украины — 24 августа. Как раз перед выборами Зеленский отменил проведение парада в праздник. На первом же заседании парламент может утвердить кандидатуру главы правительства, а также начать рассматривать президентские законопроекты. Только за два месяца президентства Зеленский внес их больше полутора десятков, но ни один из них предыдущий состав Рады не принял.

По ссылке на liga.net можно посмотреть интерактивную онлайн-карту с результатами:

На сайт ЦИК можно посмотреть результаты голосования по областям. Например, вот как избиратели голосовали во всех 13 округах Киева:

Источник: liga.net