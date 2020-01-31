Как создавались спецэффекты для ремейка «Короля льва»





Как известно, в «Короле льве» есть всего один момент с настоящей африканской природой (вот он), все остальное — чистой воды CGI, то есть, компьютерная графика, пускай и впечатляюще реалистичная. И вот сейчас специализирующаяся на анимации и визуальных эффектах студия Moving Picture Company (MPC) опубликовала короткий ролик о том, как создавались эти впечатляющие эффекты. Эта же студия делала эффекты для «Книги джунглей» 2016 года, снятого по той же технологии тем же Джоном Фавро, а также для голливудских блокбастеров, таких как «Бегущий по лезвию 2049» (вот тут можно посмотреть, как создавались эффекты для этого фильма).

Ролик показывает различные шаги, необходимые для создания молодого Симбы, взрослой Налы, и некоторых из знаковых сцен фильма, включая «Круг жизни».

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