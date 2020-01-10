Как создавались спецэффекты для сериала The Witcher / «Ведьмак» от Netflix [видео]

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Первый сезон сериала «Ведьмак» понравился не всем поклонникам творчества Анджея Сапковского, однако завоевал заслуженную любовь огромного количества фанатов фэнтези-миров. Помимо интересной литературной основы, а также таланта актеров и съемочной группы к успеху сериала однозначно приложили руку студии спецэффектов.

Так, главный специалист по визуальным эффектам Джулиан Пэрри подробно рассказал о своей работе над сериалом «Ведьмак» в текстовом интервью, сопроводив его целой россыпью фотографий:

Ну, а студия Framestore опубликовала более зрелищное видео, которое позволяет оценить искусство VFX-специалистов компании.

Ранее создатели «Ведьмака» от Netflix показали, как снимались экшн-сцены.

P.S. Если вдруг пропустили, то обязательно посмотрите ролик Netflix, в котором показано «цифровое омоложение» актеров для криминальной драмы «Ирландец».

Источник: Framestore