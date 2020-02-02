Канадские ученые связали выполнение физических упражнений и результаты, которые игроки демонстрируют в видеоиграх





Проведенное за компьютером время нередко приравнивается врачами к «воровству» у собственного здоровья. Регулярные физические нагрузки необходимы абсолютно всем для поддержки телесного и психического благополучия, однако многие молодые люди, и геймеры в особенности, ими пренебрегают. А зря: канадские ученые из Университета Макгрилла представили первые доказательства того, что даже несколько минут физических нагрузок до «залипания» в компьютер повышают виртуальные способности онлайн-игроков.

Необычный эксперимент провели с игроками популярной видеоигры League of Legends. Одну группу участников попросили заниматься интенсивными кардио-упражнениями в течение 15 минут перед сеансом игры за компьютером, в то время как другие добровольцы в это время отдыхали. Для объективности эксперимента участникам из обеих групп сразу по прошествии выделенного времени нужно было пройти созданную специально для исследования одну и ту же миссию в LoL. Проанализировав и сравнив результаты двух групп, ученые пришли к выводу, что физические нагрузки, простимулировав когнитивную активность мозга испытуемых, оказали положительное влияние на «виртуальную» производительность.

«Удивительно, но даже однократного занятия было достаточно для того, чтобы большинство добровольцев — вне зависимости от уровня физической подготовки и мотивированности на выполнение упражнения — показали более высокие результаты, [чем участники эксперимента из «ленивой» группы]», — рассказал ведущий автор исследования Марк Роиг.

Итоги изыскания должны мотивировать геймеров заниматься спортом, надеются авторы. Сегодня в мире насчитывается около 2,3 млрд человек, которые играют в видеоигры. Через год число активных игроков достигнет 2,7 млрд человек.

«Исследование говорит о том, что игроки вполне могут включить физические упражнения в свою повседневность, чтобы улучшить и свое здоровье, и результаты в играх», — подчеркивают исследователи.

В дальнейшем авторы собираются провести схожие эксперименты с другими играми и другими типами упражнений.

Источник: hightech.plus