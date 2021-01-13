Кевин Файги: «Дэдпул 3» начнут снимать в 2022 году, он станет частью MCU, но сохранит рейтинг R

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В интервью ресурсу Collider глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал несколько интересных подробностей о грядущей третьей части приключений болтливого наемника Дэдпула. Как вы помните, в середине прошлого года автор комикса «Дэдпул» Роб Лайфилд заявил, что фильм выйдет не ранее 2025 года, так как Marvel пока даже не включил его в свое расписание.

Впрочем, спустя полгода студия Disney официально анонсировала начало производства третьей части серии. Кевин Файги подтвердил самое главное — фильм станет полноценной частью Marvel Cinematic Universe, но при этом сохранит характерный для серии «взрослый» рейтинг R.

«Фильм получит рейтинг R, мы прямо сейчас работаем над сценарием, а Райан Рейнольдс курирует его создание… В этом году съемок не будет, так как Райан очень успешный и очень востребованный актер. Его герой — это совершенно другой тип персонажа для Marvel Cinematic Universe, но Райан очень харизматичен и нам весьма приятно наблюдать, как именно он воплощает этого персонажа в жизнь. Мы анонсировали целый ряд новых проектов и с нетерпением ждем, когда они наконец стартуют» — прокомментировал Кевин Файги.

Отметим, что сценарий к фильму «Дэдпул 3» напишут сестры Лиззи Молинье-Логелин и Венди Молинье, известные по мультсериалу «Закусочная Боба» / Bob’s Burgers, который отличается достаточно черным юмором. Если съемки начнутся в 2022 году, то ожидать премьеры не стоит ранее 2023 года.

Напомним, что два фильма серии суммарно собрали более 1,5 млрд киносборов ($783 млн в 2016 году и $785 млн в 2018 году), что является более чем впечатляющим результатом для картин со «взрослым» рейтингом R.

Источник: Polygon