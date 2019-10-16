Кевина Файги назначили креативным директором Marvel, теперь он будет заниматься не только кино, но и сериалами и мультфильмами по комиксам компании





Недавний конфликт (и его успешное завершение) Disney и Sony лишний раз подтвердил важность президента Marvel Studios Кевина Файги для развития киновселенной Marvel Cinematic Universe. В итоге боссы Кевина решили наделить его еще более широким спектром полномочий — теперь Файги будет курировать не только полнометражные фильмы, но и сериалы и анимационные картины компании в должности креативного директора Marvel (Chief Creative Officer).

При этом Кевин Файги сохранит пост президента Marvel Studios, а подразделения Marvel Television и Marvel Family Entertainment перейдут под управление данной студии. Таким образом продюсер будет управлять полным спектром мультимедийных проектов по вселенной комиксов Marvel, за исключением собственно издания комиксов, которыми продолжит заниматься Джо Кесада. Отчитываться он будет непосредственно руководству Walt Disney Studios в лице Алана Хорна и Алана Бергмана.

Напомним, что помимо фильмов и сериалов Marvel Кевин Файги занимается продюсированием третьей части последней трилогии Spider-Man от Sony, а также работает над новым фильмом по вселенной Star Wars / «Звездные Войны».

Источник: Variety