«Киевстар» о закрытии тарифа «Онлайн 4G»: «в данном тарифном плане мы долгое время удерживали стоимость абонплаты ниже рыночного уровня»

На прошлой неделе мы написали о том, что оператор «Киевстар» закрыл один из относительно свежих припейд-тарифов «Онлайн 4G», стоимость которого составляла 75 гривен за 28 дней использования. При этом абонентов переводят на точно такой же тарифный план «Онлайн 4G+», но абонплата за него выросла до 115 гривен за те же 28 дней. В компании «Киевстар» обратились к нам с просьбой опубликовать их комментарий по данной ситуации. По словам оператора, он ориентируется на среднюю стоимость предоставления аналогичных услуг в стране, а стоимость «Онлайн 4G» была ниже рыночной.

«У компании более 200 тарифных планов и, время от времени, мы вынуждены пересматривать стоимость некоторых предложений, условия которых уже не соответствуют рыночной ситуации. При изменениях мы учитываем среднюю стоимость аналогичных услуг в Украине, возможности наших абонентов и предлагаем оптимальный вариант. Так, в данном тарифном плане мы долгое время удерживали стоимость абонплаты ниже рыночного уровня» — заявляют в «Киевстар».

К сожалению, у оператора не уточняют, на какие именно аналогичные тарифы конкурентов он ориентируется, принимая решение о повышении стоимости своих тарифов.