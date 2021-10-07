Киноляпы в современных сериалах и фильмах — вещь весьма распространенная, однако чаще всего они представляют собой забытые в кадре вещи (как в «Игре престолов») или случайно попавших в объектив членов съемочной группы (как в «Мандалорце»). Естественно, такие ошибки вызывают только иронию со стороны зрителей и не приводят к существенным проблемам. Однако в случае с корейским сериалом «Игра в кальмара» / Squid Game проблема оказалась намного серьезнее — авторы проекта случайно использовали реально существующий телефонный номер, на который тут же принялись звонить фанаты шоу.

Ситуация усугубилась тем, что номер указали на визитке рекрутера, который привлекал потенциальных участников игры (кстати, номер отлично видно на первых секундах трейлера). Соответственно, когда первые пранкеры попробовали позвонить по указанному номеру и выяснили, что он принадлежит реальному человеку, частота звонков увеличилась в разы. В самом безобидном случае у абонента просто выясняли, как именно можно попасть в «Игру в кальмара», однако получать сотни, а то и тысячи звонков в день — удовольствие не из приятных.

Поначалу в Netflix никак не реагировали на ситуацию и только сегодня (спустя три недели с момента премьеры) в комментарии ряду СМИ представители стримингового сервиса сообщили, что отредактируют номер телефона. Интересно, что на пике истории корейскому абоненту предлагали выкупить его номер за сумму около $85 тыс., однако он отказался из-за того, что этот номер у него больше 10 лет и он к нему уже привык.

Отметим, что во избежание подобных ситуаций у американских телеканалов и киностудий существует традиционная практика использовать несуществующие номера формата 555-XX-XX, однако корейские шоураннеры и студия Siren Pictures по какой-то причине решили не проводить дополнительную проверку.

P.S. Корейский сериал «Игра в кальмара» / Squid Game уже породил ряд интересных событий. Так, местный интернет-провайдер SK Broadband подал иск против Netflix, обвинив сервис во взрывном росте трафика, который привел к дополнительным затратам на технические работы. В интернет-магазинах раскупают одежду и обувь, в которую одеты игроки, некоторые бренды уже изготовили игровые костюмы охранников и участников для грядущего Хэллоуина и Рождества и даже сам Netflix запустил раздел с мерчандайзом по сериалу.

Источник: The Verge