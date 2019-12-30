Китай намерен к концу 2020 года покрыть 5G все города окружного уровня





В 2019 году Китай добился значительных успехов в развертывании 5G. Тем не менее, во многих городах связь нового поколения все еще недоступна.

Исправить эту ситуацию планируется уже в следующем году: как заявило Министерство промышленности и торговли КНР, основной задачей для местных мобильных операторов на 2020 год станет развертывание сетей 5G во всех городах окружного уровня. Отметим, что всего в Китае насчитывается 293 таких населенных пункта.

В настоящее время сетями 5G охвачено 50 крупнейших китайских городов, среди которых Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нанкин и Тяньцзинь, сообщает Venture Beat. В общей сложности в стране действует 126 000 базовых станций с поддержкой мобильной связи пятого поколения, которые управляются тремя подконтрольными государству компаниями: China Mobile, China Telecom и China Unicom.

Примечательно, что увеличение охвата сетей пятого поколения — не единственная задача операторам на следующий год. В дополнение к этому правительство поручило госкомпаниям снизить стоимость предоставления мобильных услуг, в первую очередь для бедных и нетрудоспособных граждан, а также оптимизировать свои существующие 5G-сети, «улучшив их качество«, и подготовить их для подключения автомобилей и промышленной техники.

Как напоминает китайское госиздание «Синьхуа», Китай одобрил коммерческое использование технологии 5G в июне этого года, а предоставлять 5G-услуги местные мобильные операторы начали 1 ноября. На конец года объем отгрузки смартфонов, поддерживающих мобильные сети пятого поколения, на китайском рынке достиг 8,355 млн единиц. Кроме того, отмечается, что усилиями китайских компаний было выпущено в общей сложности 24 модели смартфонов с поддержкой 5G, причем некоторые из них стоят менее 2000 юаней/$285.

Источник: hightech.plus