Китайские инженеры из Zero Zero Robotics представили серийный V-образный бикоптер





Китайская компания Zero Zero Robotics представила бикоптер с V-образной конструкцией. Как утверждают разработчики, время полета необычного летательного аппарата составляет 50 минут, он может снимать видео в разрешении 4К при помощи бортовой камеры и самостоятельно облетать препятствия перед собой.

Отметим, что большинство гражданских беспилотников имеют конструкцию квадрокоптера, а некоторые оснащены еще большим количеством винтов, например, шестью. Это позволяет не применять в дроне поворотные роторы или части рамы, потому что любой базовый маневр можно выполнить, просто поменяв соотношение тяги на винтах. В то же время, с точки зрения энергоэффективности квадрокоптеры значительно уступают вертолетам и другим аппаратам с меньшим количеством винтов и активным управлением вектором тяги, поскольку при полете вперед они наклоняют свой корпус перпендикулярно направлению движения, тем самым увеличивая сопротивление воздуха. Вместе с тем, несмотря на данный весьма серьезный недостаток, конструкция с четырьмя роторами пока используется в серийных и экспериментальных моделях несравнимо чаще, чем схема би- и трикоптера.

Представленный Zero Zero Robotics серийный бикоптер получил название V-Coptr Falcon. Устройство имеет складные V-образные плечи с закрепленными на концах поворотными роторами. Они вращаются вокруг одной оси, позволяя дрону двигаться вперед и назад, сохраняя при этом горизонтальное положение корпуса. Для движения в поперечном направлении дрон, по-видимому, меняет соотношение тяги между винтами, начиная крениться в нужную сторону. Разработчики утверждают, что благодаря использованию двухвинтовой схемы V-Coptr Falcon, имеющий массу 730 г и габариты 22 х 15 х 7 см в сложенном виде, может находиться в воздухе на протяжении 50 минут, тогда как для аналогичных квадрокоптеров типичное время полета составляет 25-30 минут. Помимо этого, V-образное устройство издает меньше шума.

Основное предназначение новоявленного аппарата — аэросъемка. Для этого дрон оснащен камерой на трехосевом подвесе, способной делать 12-мегапиксельные фотографии и снимать видео в 4К/30FPS.

Управлять V-Coptr Falcon предлагается при помощи пульта, радиус действия которого составляет 7 км. Помимо ручного управления, дрон поддерживает также автономный полет в разных режимах, например, с простым следованием за человеком или облетом его по кругу, причем во время него устройство может самостоятельно облетать препятствия, ориентируясь на местности при помощи двух стереокамер на передней поверхности и бортовых алгоритмов.

Примеры режимов автономного полета.

Примечательно, что пульт управления V-Coptr Falcon сам по себе не является полноценным и позволяет контролировать лишь полет дрона. Для изменения настроек аппарата и видеокамеры, а также для трансляции изображения с оной к контроллеру требуется подключить смартфон, вставив мобильное устройство в специальный выдвижной отсек.

Стоимость инновационного дрона по предзаказу составляет $699, позднее она увеличится до $999. На странице предзаказа компания утверждает, что поставки клиентам начнутся уже в феврале 2020 года.

P.S. Важно заметить, что Zero Zero Robotics имеет противоречивую репутацию. Несмотря на то, что компания с 2016 года успешно выпускает дроны Hover, у нее возникли проблемы с аппаратом Hover 2, средства на производство которого китайские разработчики собирали на Kickstarter в конце 2018 года. Данное устройство в настоящее время получили только бета-тестеры, тогда как еще в марте его должны были доставить первым беккерам. В связи с этим просим читателей отнестись к анонсу V-Coptr Falcon с некоторой долей скепсиса и, если дрон вас заинтересовал, учесть данную информацию перед тем, как делать предзаказ.

Комментарии на YouTube и Facebook от недоумевающих пользователей, удивленных тем, что Zero Zero Robotics анонсировала новый дрон, когда беккеры все еще не получили предыдущую модель.

Источник: N+1