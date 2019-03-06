Китай намерен отправить посадочный модуль на Марс в 2020 году

Главный конструктор китайской лунной программы У Вэйжэнь заявил, что уже в 2020 году Китай запустит к Красной планете посадочную платформу. Ожидается, что космический аппарат сначала выйдет на орбиту и совершит облет вокруг Марса, а затем осуществит посадку на поверхность Красной планеты и проведет ее зондирование.

«За 60 лет мы достигли немалых успехов, однако все еще значительно отстаем от крупнейших космических держав. Мы должны ускорить темп», — отметил У Вэйжэнь, после чего сообщил о планах по запуску марсохода.

«В следующем году мы запустим аппарат на Марс, который сначала будет двигаться по орбите вокруг Марса, а затем сядет на поверхность планеты и осуществит ряд исследований», — добавил он.



Помимо этого, У Вэйжэнь сообщил о том, что в конце 2019 Китай отправит еще одну миссию на Луну. Предполагается, что преемник «Чанъе-4» сядет на ее поверхность, возьмет пробы грунта и вернет образцы на Землю. В своей речи инженер подчеркнул, что в случае успеха Китай станет третьей в истории державой после СССР и США, сумевшей доставить на Землю образцы лунного вещества.

Что касается лунохода «Юйту-2», который был высажен на поверхность Луны в рамках миссии «Чанъе-4», то, по словам китайского ученого, устройство работает в штатном режиме и сейчас движется в северо-западном направлении.

«За последнее время луноход «Юйту-2″ выполнил работу по зондированию рельефа и геологического строения Луны, получив множество данных. В ближайшее время мы опубликуем их в открытом доступе», – сказал У Вэйжэнь и резюмировал, что «несмотря на высокие риски и большие трудности, китайские ученые достигли замечательных результатов в исследовании Луны».

Источник: CNN