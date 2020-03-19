Компания Case представила полностью электрический экскаватор





Электрификация транспорта касается не только легковых автомобилей. Как отмечает Electrek, все больше компаний предлагают электрические варианты тяжелых машин, например, строительного и горнодобывающего оборудования.

Эту тенденцию наглядно демонстрирует пример Case, одного из крупнейших в мире производителей строительной техники. На днях американское предприятие представило полностью электрический экскаватор Case 580 EV, оснащенный аккумулятором на 90 кВт⋅ч. Одного его заряда хватит на восьмичасовой рабочий день.

В Case утверждают, что электроэкскаватор не уступает дизельным аналогам ни по мощности, ни по рабочим характеристикам. При этом у него есть целый ряд преимуществ: так, CASE 580 EV обладает мгновенным высоким крутящим моментом (ДВС, который на холостом ходу переходит на малые обороты, как правило, требуется некоторое время, чтобы развить необходимую мощь), не выбрасывает парниковые газы, демонстрирует более высокую производительность при одновременном использовании трансмиссии и ковша за счет того, что его гидравлические и колесные приводы запитаны от батарей раздельно, и производит намного меньше шума, что упрощает рабочим общение друг с другом на строительной площадке, а также снижает нагрузку на их уши и уши окружающих. А его эксплуатация обходится на 90% дешевле — как за счет потребления более дешевого электричества вместо дизеля и отсутствия потребления во время простоев, так и за счет менее дорогостоящей в обслуживании электрической силовой установки.

Цена Case 580 EV не раскрывается — указывается лишь, что она выше, чем в случае с традиционным дизельным экскаватором, при этом разница в стоимости «должна окупиться в течение 5 лет с момента покупки».

Представители Case заявили, что уже поставили несколько электрических машин клиентам в США: первыми покупателями Case 580 EV выступили энергетические компании Avangrid и National Grid, которые собираются заряжать приобретенные электромашины от собственных энергосетей, что позволит им выйти на еще большую денежную экономию при использовании электроэкскаваторов вместо их дизельных аналогов.

В дальнейшем Case собирается разработать электрические версии и других тяжелых машин.

Источник: hightech.plus