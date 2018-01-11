Компания Psychasec представила на CES 2018 выращенные в лабораторных условиях человеческие тела для переноса сознания (на самом деле это промо сериала Altered Carbon от Netflix)

Провести промокампанию фильма или сериала можно стандартно и скучно, а можно так, как это сделал Netflix. Сервис снял павильон на выставке потребительской электроники CES 2018 в Лас-Вегасе и разместил там продукцию компании Psychasec, которая занимается созданием новых тел для своих клиентов, заказавших перенос сознания и воспоминаний.

Естественно, в реальности такой технологии пока не существует (хотя по внешнему виду моделей Psychasec определить это довольно трудно), да и сама компания работает только во вселенной Altered Carbon / «Видоизменённый углерод», одноименный сериал по которой и был прорекламирован таким необычным способом. Реалистичность искусственных тел, а также качество проработки и изготовления тел хорошо видны на фотографиях:

Напомним, что сериал Altered Carbon снят по одноименной книге британского писателя Ричарда Моргана, которая открывает трилогию в составе книг Broken Angels и Woken Furies. По сюжету в будущем люди могут жить практически бесконечно благодаря технологии переноса личности вместе с воспоминаниями (“cortical stack”) в новые тела (“sleeve”). Тем не менее, кто-то все же решает убить самого богатого жителя земли Лоренса Бэнкрофта (Джеймс Пьюрфой), хотя это и не имеет особого смысла. После “воскрешения” Лоренс нанимает бывшего солдата Такеси Ковача для того, чтобы разобраться в ситуации и найти своего убийцу.

Премьера первого сезона Altered Carbon / «Видоизменённый углерод» состоится 2 февраля 2018 года, сегодня Netflix также опубликовал официальный трейлер этого киберпанк-сериала:

Источники: The Verge, Engadget