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Компания Sphero приобрела стартап littleBits, специализирующийся на создании детских платформ для изучения электроники

Компания Sphero приобрела стартап littleBits, специализирующийся на создании детских платформ для изучения электроники

Компания Sphero приобрела стартап littleBits, специализирующийся на создании детских платформ для изучения электроники


Производитель обучающих роботов Sphero приобрел стартап littleBits, который специализируется на выпуске детских образовательных платформ для изучения электроники и прототипирования новых устройств. Сумма сделки не раскрывается.

Sphero, которая также выпускает устройства и приложения для обучения робототехнике, является крупнейшей фирмой в своей отрасли, отмечает Crunchbase. Совокупные продажи двух компаний составляют $500 млн, общая аудитория проектов — более 6 млн учеников и 65 тысяч учителей в 35 тысячах школ по всему миру, говорится в совместном сообщении Sphero и littleBits.

По условиям сделки основательница littleBits Ая Бдаир покинет компанию.

Выступление Аи Бдаир на TED с рассказом о littleBits.

Источник: VC

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