Компания Sphero приобрела стартап littleBits, специализирующийся на создании детских платформ для изучения электроники

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Производитель обучающих роботов Sphero приобрел стартап littleBits, который специализируется на выпуске детских образовательных платформ для изучения электроники и прототипирования новых устройств. Сумма сделки не раскрывается.

Sphero, которая также выпускает устройства и приложения для обучения робототехнике, является крупнейшей фирмой в своей отрасли, отмечает Crunchbase. Совокупные продажи двух компаний составляют $500 млн, общая аудитория проектов — более 6 млн учеников и 65 тысяч учителей в 35 тысячах школ по всему миру, говорится в совместном сообщении Sphero и littleBits.

По условиям сделки основательница littleBits Ая Бдаир покинет компанию.

Выступление Аи Бдаир на TED с рассказом о littleBits.

Источник: VC