Корнелльский университет пополнит IT-отрасль гуманитариями

Как сообщается, группа студентов Корнелльского колледжа искусства и наук в Итаке пройдет курсы программирования, а также сможет бесплатно посещать летние занятия в технологическом кампусе Cornell Tech и проходить профильные стажировки в Нью-Йорке.

Как пишет Wall Street Journal, внедрение гуманитариев в IT-отрасль позволит подготовить экспертов для решения актуальных проблем современных технологий. Например, проблем использования соцсетей в преступных целях, утечки личных данных пользователей, влияния автоматизации на рынок труда и неприкосновенности систем электронного голосования.