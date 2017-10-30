Корнелльский университет пополнит IT-отрасль гуманитариями
Корнелльский университет инвестирует $20 млн в новую программу для студентов гуманитарных специальностей, направленную на приобретение технологических навыков. Проект позволит подготовить специалистов двойного профиля, которые одновременно смогут разбираться как в технологиях, так и в этических вопросах новых разработок.
Как сообщается, группа студентов Корнелльского колледжа искусства и наук в Итаке пройдет курсы программирования, а также сможет бесплатно посещать летние занятия в технологическом кампусе Cornell Tech и проходить профильные стажировки в Нью-Йорке.
Как пишет Wall Street Journal, внедрение гуманитариев в IT-отрасль позволит подготовить экспертов для решения актуальных проблем современных технологий. Например, проблем использования соцсетей в преступных целях, утечки личных данных пользователей, влияния автоматизации на рынок труда и неприкосновенности систем электронного голосования.
«С каждым днем становится все труднее производить цифровые технологии, которые выражают гуманистические ценности. Наша цель — подготовить студентов, которые будут задумываться об этих проблемах еще на этапе разработки», — пояснил декан Cornell Tech Дэниэл Хаттенлохер.
Сообщается, что сотрудники Корнелльского университета будут ежегодно отбирать 25 студентов, которых будут «разносторонне» готовить в течение четырех лет. Первую партию «гибридных» учащихся отберут из числа первокурсников осенью 2018 года. Всего вуз планирует подготовить 100 специалистов двойного профиля.
Напоследок отметим, что в будущем, вероятно, наиболее высоко будут цениться как раз гибридные специалисты. Эксперты отмечают, что гуманитарные науки уже сегодня необходимы ученым, особенно специалистам по искусственному интеллекту, так как гуманитарное знание позволяет им принимать более этичные решения. Более того, глава кадровой службы медтех-компании Rally Health Том Перро считает, что на смену STEM-наукам придут STEAM-дисциплины, где «A» — это arts, то есть гуманитарные науки. А предприниматель Марк Кьюбан и вовсе прогнозирует, что через 10 лет спрос на гуманитариев резко возрастет, так как их труд практически не подвержен автоматизации.
Источники: hightech.fm, Newsmax