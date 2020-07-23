Космические силы США представили финальную версию эмблемы Space Force и объяснили, почему она не похожа на вариант из Star Trek





В начале текущего года президент США опубликовал изображение эмблемы шестого вида вооруженных сил страны Space Force / «Космические силы», которая очень сильно напоминала эмблему Звездного Флота из вселенной Star Trek. Оказалось, что это всего-лишь одна из версий, а финальный вариант американские военные представили лишь сегодня.

Интересно, что представители «Космических сил США» (United States Space Force) уделили огромное внимание мельчайшим деталям нового логотипа, пытаясь доказать, что он не заимствован у Star Trek. К примеру, стилизованное изображение символа Дельта используется американскими летчиками с 1961 года, а концепция «Звездного пути» оформилась лишь в 1964 году, при этом первый сезон Star Trek: The Original Series полноценно стартовал только в 1966 году.

Звезда в нижней части эмблемы символизирует Полярную звезду как ориентир для путешественников прошлого и будущего, четыре скошенных элемента рядом — единение четырех основных видов военных сил США (Air Force, Army, Navy, Marines), элемент в верхней части — запуск ракет, а серебристая окантовка — защита от угроз из космоса. Девиз нового вида вооруженных сил США звучит как Semper Supra, то есть Always Above / «Всегда Выше».

Космические силы США (United States Space Force) были официально созданы 20 декабря 2019 года. Новая структура взяла на себя все направления, связанные с космосом, за которые раньше отвечали Военно-воздушные силы. Она также будет тесно сотрудничать с Национальным управлением военно-космической разведки США. В данный момент штат United States Space Force включает в себя порядка 16 тыс. человек, на ближайшие 5 лет им выделен бюджет в $13 млрд.

Источник: Engadget