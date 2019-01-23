Костел Святого Николая в Киеве будут освещать с использованием уникальных технологий, разработанных для знаменитого Empire State Building

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В обозримом будущем одна из главных культурно-исторических достопримечательностей Киева получит уникальное освещение, которое придаст объекту еще большую известность и не только в Украине. Речь о римско-католическом костеле Святого Николая в Киеве, который находится по адресу ул. Большая Васильковская, 77 и с 1980 года используется в качестве Дома органной и камерной музыки. Подрядчики уже приступили к монтажу оборудования. Тем временем руководитель компании Expolight Николай Каблука, участвующей в реализации проекта, рассказал на своей страничке в Facebook несколько интересных фактов.

Проект иллюминации киевского костела примечателен в первую очередь подходом и комплексом задействованных технологических решений. Обычно такие архитектурные объекты подсвечивают скользящим светом, создающим характерные тени. Но в случае костела Святого Николая в Киеве был выбран иной подход с ортогонально направленными лучами. Говоря конкретнее, в этом проекте используются уникальные технологии освещения, разработанные в свое время для знаменитого нью-йоркского небоскреба Empire State Building (заглавное изображение).

Как рассказывает Каблука, по различным техническим вопросам его консультировал Джон Кэмпбэлл, который и разрабатывал проект и уникальное осветительное оборудование для Empire State Building.

Здание будет подсвечиваться световыми кругами разных диаметров, которые будут покрывать различные части фасада и придавать различным элементам рельефность.

Все необходимые конструкции и оборудование для освещения монтируют на соседних зданиях на расстоянии около 100 м с противоположной стороны улицы, поскольку на историческом фасаде костела по очевидным причинам нельзя размещать дополнительные конструкции.

Отдельно стоит рассказать о технической составляющей проекта. Осветительное оборудование было создано компанией Philips Color Kinetics по спецзаказу. Не вдаваясь в детали, Николай характеризует его как «очень мощное, с экстремально узкой двухградусной оптикой», отмечая, Philips Color Kinetics — единственная в мире компания, производящая осветительное оборудование с такой оптикой. В послужном списке Philips Color Kinetics кроме Empire State Building есть множество других мировых достопримечательностей, включая Собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня, Лондонский глаз.

Напоследок остается добавить, что финансирование для реализации проекта иллюминации киевского костела предоставили компании MacPaw, Ring Ukraine и SD Capital.

Наглядное представление о том, как будет подсвечиваться костел Святого Николая в Киеве, дают рендеры ниже:

Источник: Николай Каблук Facebook