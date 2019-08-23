Криптомонеты с прозрачным блокчейном подвержены деанонимизации через Dusting Attack





Криптомонеты с прозрачным блокчейном (по сути 99% монет) подвержены деанонимизирующей Dust атаке. Прямо сейчас подобная атака происходит в Litecoin, где пылью пометили не менее 300 тыс адресов.

Что такое пыль (dust)?

Пыль это незначительное количество монет. В криптомонетах можно отправлять милионные доли монет (0.000001 LTC), и даже меньше. А следовательно, без учета комиссий, стоимость отправки такой пыли на 300 тыс адресов обходится всего в 0.3 LTC (~$25 на текущий момент)

Что такое Dusting Attack

Представьте что в ваш карман подбросили специально помеченную 1 копейку. Когда вы ее где-то потратите одновременно с другими монетами и купюрами, о вас будет получена информация: кто вы, а также сколько и где денег потратили.В криптомонетах это работает немного по-другому. Биткоин, Лайткоин, и другие монеты объединяют несколько адресов в одном кошельке. То есть на одном адресе можно хранить $100, а на другом $1 000 000 и т.д.

Цель Dust атаки, закинуть «пыль» во все «карманы» пользователя. Таким образом, когда в каком-то переводе будут участвовать сразу две помеченные «копейки» из разных «карманов», эти адреса принадлежат одному человеку.

Дальше злоумышленники используют информацию из открытого доступа, или из взломанных баз крупных бирж, где хранится KYC информация (фото паспорта, адрес, полное имя и т.д.) для анализа и привязки электронных аккаунтов с их балансами к реальным лицам. Им достаточно определить владельца лишь одного адреса, чтобы по цепочке подключить к его “делу” все остальные адреса.

Криптомонеты с непрозрачным блокчейном не подвержены подобной атаке

Небольшой процент криптомонет с непрозрачным блокчейном, например Monero или украинский Karbo, не подвержены Dust атаке. В отличие от Bitcoin и Litecoin, их блокчейн не отображает ни одного существующего адреса. И даже если бы отображал, балансы и переводы этих монет все равно скрыты от посторонних глаз дополнительными механизмами защиты.