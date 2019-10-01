Купить iPhone 11: что происходит с ценами на новые смартфоны Apple в Украине?





20 сентября в нескольких странах стартовали официальные продажи смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. К сожалению, Украина не попала в первую волну запуска, у нас официальные смартфоны Apple появятся 11 октября. Впрочем, это не помешало украинским продавцам удовлетворить первую волну спроса на новые iPhone.

По данным менеджера интернет-магазина Stylus.ua, за первую неделю больше половины продаж пришлось на более доступный iPhone 11, на втором месте оказался iPhone 11 Pro, при этом 11 Pro Max лишь немного от него отстал. Ожидаемо, первую неделю можно было наблюдать пиковые цены, которые иногда в два раза превышали официальную стоимость смартфонов в США и в других странах. Но что происходит с ценами на новые смартфоны Apple сейчас, удалось ли растущему предложению превысить спрос и по чём сейчас можно купить iPhone 11? Давайте посмотрим на актуальные предложения украинских интернет-магазинов с помощью сервиса Hotline.ua.

Самой доступной моделью из новой линейки смартфонов Apple остаётся iPhone 11 с 64 ГБ встроенной памяти. Его предлагают по цене от 23 200 грн, но в целом разброс цен очень большой. В более крупных интернет-магазинах купить iPhone 11 можно за 24,5-25,5 тыс грн.

Как показывают данные Hotline.ua, количество продавцов iPhone 11 за неделю продолжало увеличиваться, при этом средняя цена в эквиваленте долларов США продолжает снижаться и находится на уровне 895,1, что подстёгивает интерес к модели, который остаётся стабильно высоким.

Средняя модель из новой линейки Apple пока предлагается по цене от 35 тыс грн, хотя более реально найти предложения в диапазоне 35,5-37 тыс грн. И это только за версию с 64 ГБ памяти, модели на 256 и 512 ГБ обойдутся заметно дороже.

При этом интересно, что количество предложений на iPhone 11 Pro практически одинаково для всех цветов корпуса, а их цена примерно на одном уровне. Похоже новый цвет Midnight Green не создал большого ажиотажа.

Средняя стоимость модели в версии с 64 ГБ памяти на 30 сентября опустилась до $1316,7. Количество продавцов при этом продолжает увеличиваться, а интерес к iPhone 11 Pro среди покупателей растёт.

Самый дорогой смартфон Apple этого года на данный момент стартует в украинских интернет-магазинах в версии 64 ГБ с 37,5 тыс грн, но больше всего предложений в диапазоне от 38,5 до 40,5 тыс грн. В этой модели цвет также особого влияния на цену не оказывает, количество предложений по всем расцветкам и объёмам памяти примерно одинаковое.

Динамика средней цены iPhone 11 Pro Max такая же, как у младших моделей, она понемногу снижается и на 30 сентября составляла $1423,57. Количество поставщиков продолжает увеличиваться, а вот интерес покупателей к этому смартфону пока прошёл свой пик.

Что с официальными ценами?

Уже 11 октября в Украине стартуют официальные продажи новых iPhone, судя по всему, дату выбрали не случайно, чтобы подчеркнуть номер моделей. Но официальные цены дистрибьютор пока не объявляет, они станут известны 4 октября со стартом предзаказа. Ранее интернет-магазин «Цитрус» прогнозировал цены за iPhone 11 от 23 999 гривен, за 11 Pro от 34 999 гривен, а за 11 Pro Max от 37 999 гривен. Но сразу несколько источников на рынке сообщило ITC.UA, что итоговая стоимость всех трёх моделей будет отличаться и будет существенно дороже. Впрочем ожидается, что на предзаказ будет действовать акционное предложение.