Lego представила набор для сборки легендарного автомобиля ECTO-1 из «Охотников за привидениями» / Ghostbusters





Компания Lego представила новый набор для сборки очередного легендарного автомобиля. В этот раз создатели конструктора решили порадовать поклонников франшизы Ghostbusters / «Охотники за привидениями», предложив им собрать свой собственный ECTO-1. Купить набор Lego Ghostbusters ECTO-1 можно будет начиная с 15 ноября по цене $199,99, так что самые активные смогут успеть приобрести этот набор в качестве подарка на Новый год.

Если вы вдруг забыли, то охотники за привидениями собрали свой автомобиль на основе скорой помощи Cadillac Miller-Meteor 1959 года еще в первом фильме, который вышел в далеком 1984 году. Однако судя по трейлеру картины Ghostbusters: Afterlife / «Охотники за привидениями 2020», мы увидим легендарный ECTO-1 и в свежем фильме, премьера которого состоится 11 июня 2021 года.

Вовзращаясь к набору Ghostbusters ECTO-1 (10274) — он выпущен в рамках серии Lego Creator, содержит 2352 деталей и предназначен для мальчиков и девочек в возрасте 18+ из-за солидного количества мелких деталей. Создатели называют модель «самой большой и самой детализированной моделью ECTO-1 в истории», при этом у нее можно не только открыть/закрыть двери и капот, но и задействовать несколько секретных функций, хорошо знакомых фанатам кинофраншизы.

Напомним, что недавно Lego выпустил набор для сборки собственного Baby Yoda, а также масл-кара Dodge Charger Доминика Торетто из первого «Форсажа».

P.S. Кстати, если вдруг пропустили трейлер фильма Ghostbusters: Afterlife / «Охотники за привидениями 2020»:

Источник: Motor1