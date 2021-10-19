LEGO випустила нові набори City Stuntz для гостросюжетних пригод та карколомних трюків з іграшками серії

Компанія LEGO Group випустила нові ігрові набори LEGO City Stuntz. Колекція Stuntz (від англ. stunts — «трюки») створена для виконання карколомних трюків з іграшками серії. Кожен набір включає шість нових виробів. Серед новинок — трампліни для стрибків, трюкові мотоцикли з інерційним механізмом, перешкоди, полум’я, з якими діти можуть відігравати реалістичні сценарії та максимально контролювати свої сюжети і пригоди.

Особливістю релізу став інерційний механізм. Інерційне колесо виступає фізичною версією батарейки: енергія, яка створюється від його руху, зберігається в ньому, поки не буде активована. Інерційне колесо заряджається від кількаразового руху вперед і тертя між шиною й поверхнею. Для збільшення швидкості руху потрібно без зупинки штовхати заднє колесо мотоцикла вперед. Щойно ви поставите мотоцикл на підлогу й відпустите, накопичена енергія вивільниться й рушить його вперед — жодних батарейок.

Наразі колекція LEGO City Stuntz містить набори «Парк для трюків», «Вантажівка для шоу каскадерів», «Арена для шоу каскадерів», «Змагання каскадерів», «Руйнівний трюковий мотоцикл» та «Ракетний трюковий мотоцикл».

Колекція призначена для любителей пригод віком від п’яти років. Набори вже можна придбати в офіційних LEGO дистриб’юторів в Україні. Ті, кому захочеться збільшити майданчик для пригод, можуть поєднувати кілька наборів LEGO City Stuntz та отримувати більше можливостей для трюків.

Додаткові набори будуть представлені в січні 2022 року.

Джерело: LEGO Group