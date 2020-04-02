LEGO выпустил набор Technic с масл-каром Dodge Charger Доминика Торетто из первого «Форсажа»

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Сегодня стартует годовой отсчет до премьеры девятой части «Форсажа» (как вы помните, выход фильма перенесли с 22 мая 2020 года на 2 апреля 2021 года), а чтобы фанатам франшизы было чем себя занять в услових карантина, компания Lego подготовила тематический набор Dom’s Dodge Charger с легендарным масл-каром Dodge Charger R/T 1970 Доминика Торетто из первой части фильма.

Набор входит во «взрослую» линейку Technic, что подразумевает более высокую сложность сборки и наличие движущихся частей (поршни, подвеска, рулевое управление и т.д.), а также позволяет приобрести его не только детям и подросткам, но и взрослым поклонникам Fast and Furious.

Набор LEGO Technic Dom’s Dodge Charger (42111) состоит из 1077 деталей, в собранном виде автомобиль имеет габариты 40x17x11 см и отличается открытым капотом с тюнингованным двигателем V8, Nitro-баллонами в багажнике и даже специальной подставкой, имитирующей легендарный старт со «взлетом» передней оси. Приобрести набор можно будет с 27 апреля 2020 года по цене $99,99.

Напомним, что два года назад LEGO собрала полноразмерный Bugatti Chiron из 1 млн деталей конструктора и 2304 электродвигателей, который способен ездить.

Источник: The Verge