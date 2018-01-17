Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания Lucasfilm опубликовала официальный синопсис фильма “Solo: A Star Wars Story” / “Соло: Звёздные войны. Истории”, в котором фанатам саги расскажут о становлении одного из самых популярных героев вселенной Хане Соло.

Итак, краткое содержание фильма выглядит следующим образом:

“Поднимайтесь на борт Тысячелетнего Сокола и отправляйтесь в далекую далекую галактику, чтобы пережить совершенно новые приключения вместе с самым популярным контрабандистом Звездных Войн. Узнайте, как во время дерзких выходок в самой глубине темного и опасного преступного мира галактики Хан Соло впервые встречает своих будущих друзей – могучего Чубакку и азартного игрока Лэндо Калриссиана. Именно это путешествие раскроет характеры самых невероятных героев вселенной”

“Board the Millennium Falcon and journey to a galaxy far, far away in Solo: A Star Wars Story, an all-new adventure with the most beloved scoundrel in the galaxy. Through a series of daring escapades deep within a dark and dangerous criminal underworld, Han Solo meets his mighty future copilot Chewbacca and encounters the notorious gambler Lando Calrissian, in a journey that will set the course of one of the Star Wars saga’s most unlikely heroes.”

Наверняка нам расскажут не только о знакомстве героев, но и покажут упоминаемые в других фильмах вселенной события, включая легендарный выигрыш в азартные игры корабля Millennium Falcon. А вот принцессы Леи в фильме не будет, так как она впервые встретилась с Ханом только в четвертой части саги, когда героя уже трудно было назвать молодым (на момент выхода “Star Wars: Episode IV – A New Hope” исполнителю главной роли Харрисону Форду было 35 лет).

Напомним, что недавно в сети появились полуофициальные арт-изображения фильма. Режиссером второго спин-оффа вселенной стал Рон Ховард, который заменил в режиссерском кресле снятых с проекта из-за творческих разногласий Фила Лорда и Кристофера Миллера.

В актерском составе будущего фильма числятся Олден Эйренрайк (Хан Соло), Эмилия Кларк (Кира), Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан), Вуди Харрельсон и другие. Премьера “Solo: A Star Wars Story” / “Соло: Звёздные войны. Истории” назначена на 24 мая 2018 года.

Источник: Star Wars