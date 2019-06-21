Лучший пример полезности физики: американские ученые улучшат вкус и удешевят производство пива при помощи электромагнитной индукции

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Ежегодно в мире производится 195 миллиардов литров пива. Вместе с тем, цепь сложных технологических процессов производства разных сортов и видов этого напитка часто приводит к тому, что результат оставляет желать лучшего.

Самая большая проблема заключается в необходимости пастеризовать огромные объемы продукта, чтобы увеличить его сроки годности. Как правило, на производствах для обработки используется пар.

Загвоздка в том, что пар требует высоких энергозатрат, не слишком эффективен, да и нагрев обрабатываемого продукта производит слишком медленно — из-за этого в некоторых случаях в итоге получается напиток, больше похожий на газировку, чем на пиво.

Компания Induction Food Systems (IFS), созданная сотрудниками Университета Пердью, предложила новую систему обработки пива, соков и прочих напитков. По словам основателя IFS Франческо Эймони, традиционный процесс нагревания напитков в ходе их производства длителен и не лучшим образом сказывается на вкусе и консистенции конечного продукта, а потому требует усовершенствования.

Инновационный способ обработки, предложенный IFS, призван заменить паровые технологии, используемые при пастеризации. Он основан на применении электромагнитной индукции.

Как объясняют создатели, решение состоит из управляемой электроникой внешней катушки, генерирующей радиоволны высокой частоты, и нагревательного индукционного элемента, встроенного в одну из секций трубы. При прохождении пива или другого напитка через этот участок и происходит его нагревание. Отмечается, что благодаря такой конструкции система может работать в двух режимах: быстрое непродолжительное нагревание жидкости при прохождении участка трубы с нагревательным элементом (как при пастеризации) или прогревание всего объема жидкости при ее многократной циркуляции.

Что это нововведение может привнести в пищевую промышленность?

Создатели утверждают, что предложенную ими методику можно масштабировать, а необходимую аппаратуру легко установить на имеющемся производстве. При этом разработка IFS обеспечивает на 600% более точный контроль температуры. Кроме того, технология в 3-5 раз более энергоэффективна, а процесс нагревания происходит в 24 раза быстрее.

Еще одним немаловажным преимуществом является компактность системы: по словам создателей, она занимает на 80% меньше места, чем традиционные паровые аппараты.

Известно, что технология уже прошла первый и самый масштабный этап тестирования перед выходом на коммерческий рынок, намеченным на конец года.

«Мы знаем, что производителям нужен более быстрый, легко регулируемый и стабильный метод нагревания. И мы готовы удовлетворить их потребности благодаря нашей технологии», – утверждает Франческо Эймони на сайте Университета Пердью.

Источник: New Atlas