«Магия, тролли, пришельцы и роботы»: Первый трейлер полнометражного мультфильма Trollhunters: Rise Of The Titans от Гильермо дель Торо (премьера 21 июля)
Студия DreamWorks Animation, стриминговый сервис Netflix и визионер Гильермо дель Торо представили официальный трейлер полнометражного мультфильма Trollhunters: Rise Of The Titans / «Охотники на троллей: Восстание Титанов». Изюминкой проекта станет объединение героев сразу трех анимационных сериалов Trollhunters / «Охотники на троллей», 3Below / «Трое с небес» и Wizards / «Маги».
Действие мультфильма развивается в городке Аркадия, которая находится на пересечении волшебных и мистических линий. Именно поэтому она оказывается в гуще событий, когда между неземными существами — троллями, инопланетянами и магами — возникают раздоры. В этот раз героям придется объединиться, чтобы победить Тайный орден и обрести власть над магией, которая всех связывает.
Премьера полнометражного мультфильма Trollhunters: Rise Of The Titans / «Охотники на троллей: Восстание Титанов» состоится на Netflix 21 июля 2020 года.