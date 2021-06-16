«Магия, тролли, пришельцы и роботы»: Первый трейлер полнометражного мультфильма Trollhunters: Rise Of The Titans от Гильермо дель Торо (премьера 21 июля)

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Студия DreamWorks Animation, стриминговый сервис Netflix и визионер Гильермо дель Торо представили официальный трейлер полнометражного мультфильма Trollhunters: Rise Of The Titans / «Охотники на троллей: Восстание Титанов». Изюминкой проекта станет объединение героев сразу трех анимационных сериалов Trollhunters / «Охотники на троллей», 3Below / «Трое с небес» и Wizards / «Маги».

Действие мультфильма развивается в городке Аркадия, которая находится на пересечении волшебных и мистических линий. Именно поэтому она оказывается в гуще событий, когда между неземными существами — троллями, инопланетянами и магами — возникают раздоры. В этот раз героям придется объединиться, чтобы победить Тайный орден и обрести власть над магией, которая всех связывает.

Премьера полнометражного мультфильма Trollhunters: Rise Of The Titans / «Охотники на троллей: Восстание Титанов» состоится на Netflix 21 июля 2020 года.

Источник: Variety, Netflix