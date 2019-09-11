McDonald’s попытается автоматизировать прием заказов в «МакДрайв» при помощи технологии распознавания речи, разработанной стартапом Apprente





McDonald’s объявила о покупке стартапа Apprente, который специализируется на разработке технологий распознавания речи для предприятий. Сумма сделки не раскрывается. Команда Apprente станет частью нового подразделения McDonald’s — Tech Labs.

Как сообщается, на первых порах McDonald’s задействует наработки Apprente в «МакДрайв» — робот будет принимать заказы и передавать их на кухню. Система уже тестируется в нескольких ресторанах сети в Чикаго под надзором сотрудников-людей, добавляет Bloomberg. Предполагается, что она позволит ускорить обработку заказов, а также уменьшить число ошибок при их составлении.

В дальнейшем, если новация себя оправдает, ее внедрят во всех ресторанах сети в США, а также адаптируют для использования в киосках самообслуживания и мобильном приложении. Кроме того, в более отдаленном будущем алгоритмы научат работать с различными акцентами английского языка и начнут внедрять их в ресторанах, расположенных в других англоязычных странах — прежде всего, в Великобритании и Австралии. После этого инженеры McDonald’s примутся обучать роботизированного «сотрудника» другим языкам.

Напоследок отметим, что Apprente основана в 2017 году в Калифорнии. Штат компании составляет менее 20 человек. По словам разработчиков, их технология без труда интерпретирует разговорную речь и способна понять, попросил клиент гамбургер без лука или с дополнительным соусом.

Источник: VC