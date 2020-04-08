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Megogo запустил канал, на котором круглосуточно показывают только сериал «Друзья»

Megogo запустил канал, на котором круглосуточно показывают только сериал «Друзья»

Megogo запустил канал, на котором круглосуточно показывают только сериал «Друзья»


На медиасервисе Megogo начал вещание отдельный интерактивный канал [М] Друзья HD, посвященный сериалу «Друзья». Канал будет вещать круглосуточно и будет показывать только эпизоды популярного сериала в режиме нон-стоп.

«Мы продолжаем создавать возможности для проведения действительно интересного времени дома. Любимые «Друзья» – именно тот сериал, который уже много лет помогает нам отдохнуть, отвлечься и хорошо посмеяться. Поэтому новый канал [М] Друзья HD однозначно станет еще одной причиной, чтобы оставаться дома в течение карантина», – отметил Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Отметим, что [М] Друзья HD – один из более 50 собственных интерактивных каналов MEGOGO. Каждый такой [М] канал имеет собственный тематический плейлист и функционал, включая паузу, перемотку назад или вперед, возможность выбрать контент как с архива, так и с дальнейшего «эфира», функцию избрания звуковой дорожки, субтитров и качества изображения. Канал [М] Друзья HD уже доступен пользователям подписки «ТВ и Кино: Максимальная».

Напомним, что комедийный ситком-сериал Friends / «Друзья» выходил на канале NBC с 22 сентября 1994 года по 6 мая 2004 года, за это время было снято 10 сезонов и 236 эпизодов. Недавно новый стриминговый сервис HBO Max анонсировал выход специального эпизода сериала Friends / «Друзья», где должны еще раз собраться все шесть главных героев. Однако из-за эпидемии коронавируса съемки проекта пока отложили, но не отказались от этой идеи полностью.

Источник: Megogo

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