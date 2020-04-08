Megogo запустил канал, на котором круглосуточно показывают только сериал «Друзья»





На медиасервисе Megogo начал вещание отдельный интерактивный канал [М] Друзья HD, посвященный сериалу «Друзья». Канал будет вещать круглосуточно и будет показывать только эпизоды популярного сериала в режиме нон-стоп.

«Мы продолжаем создавать возможности для проведения действительно интересного времени дома. Любимые «Друзья» – именно тот сериал, который уже много лет помогает нам отдохнуть, отвлечься и хорошо посмеяться. Поэтому новый канал [М] Друзья HD однозначно станет еще одной причиной, чтобы оставаться дома в течение карантина», – отметил Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Отметим, что [М] Друзья HD – один из более 50 собственных интерактивных каналов MEGOGO. Каждый такой [М] канал имеет собственный тематический плейлист и функционал, включая паузу, перемотку назад или вперед, возможность выбрать контент как с архива, так и с дальнейшего «эфира», функцию избрания звуковой дорожки, субтитров и качества изображения. Канал [М] Друзья HD уже доступен пользователям подписки «ТВ и Кино: Максимальная».

Напомним, что комедийный ситком-сериал Friends / «Друзья» выходил на канале NBC с 22 сентября 1994 года по 6 мая 2004 года, за это время было снято 10 сезонов и 236 эпизодов. Недавно новый стриминговый сервис HBO Max анонсировал выход специального эпизода сериала Friends / «Друзья», где должны еще раз собраться все шесть главных героев. Однако из-за эпидемии коронавируса съемки проекта пока отложили, но не отказались от этой идеи полностью.

Источник: Megogo