Microsoft добавила в мобильное приложение Excel функцию распознавания таблиц на фотографии

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Microsoft добавила в мобильное приложение Excel функцию, с помощью которой пользователь может сфотографировать напечатанную таблицу и преобразовать ее в таблицу Excel с возможностями редактирования.

На данный момент функция реализована только в приложении для Android, в приложение для iOS ее добавят «в ближайшее время». Инструмент доступен только владельцам подписки Office 365.

Data entry just became easier! You can now take a picture of a printed data table and automatically convert it into a fully editable @msExcel spreadsheet. Rolling out to #Android users and coming soon to #iOS! Learn more: https://t.co/MLEsEidGA4 pic.twitter.com/4Bi3ulDLPx — Microsoft Office News (@OfficeNews) February 28, 2019

CNBC отмечает, что инструмент отлично справляется с небольшими таблицами, содержащими несколько столбцов, однако при оцифровке больших таблиц в конечном электронном документе может возникнуть «ряд ошибок» — их придется исправлять вручную (к слову, если программа посчитает, что в той или иной ячейке сгенерированной таблицы может содержаться ошибка, то подсветит «спорное» место).

Вместе с тем, несмотря на недочеты, технология помогает экономить «кучу времени», избавляя от необходимости переносить все данные вручную, указывает издание.

Источник: VC