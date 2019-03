Microsoft добавила в мобильное приложение Excel функцию распознавания таблиц на фотографии

Microsoft добавила в мобильное приложение Excel функцию, с помощью которой пользователь может сфотографировать напечатанную таблицу и преобразовать ее в таблицу Excel с возможностями редактирования.

На данный момент функция реализована только в приложении для Android, в приложение для iOS ее добавят «в ближайшее время». Инструмент доступен только владельцам подписки Office 365.

Data entry just became easier! You can now take a picture of a printed data table and automatically convert it into a fully editable @msExcel spreadsheet. Rolling out to #Android users and coming soon to #iOS! Learn more: https://t.co/MLEsEidGA4 pic.twitter.com/4Bi3ulDLPx

— Microsoft Office News (@OfficeNews) February 28, 2019