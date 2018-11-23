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Microsoft подарила ветерану ВМФ США лимитированную версию консоли Xbox One X, доставив ее при помощи прыгнувшего с парашютом каскадера
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Microsoft подарила ветерану ВМФ США лимитированную версию консоли Xbox One X, доставив ее при помощи прыгнувшего с парашютом каскадера

Microsoft подарила ветерану ВМФ США лимитированную версию консоли Xbox One X, доставив ее при помощи прыгнувшего с парашютом каскадера

Microsoft совместно с коллективом каскадеров выпустила промо-ролик к выходу Battlefield V. В нем известный каскадер и титулованный участник соревнований по мотокроссу Трэвис Пастрана прыгнул с парашютом вместе с лимитированной версией консоли Xbox One X, посвященной релизу игры, чтобы доставить ее к дому ветерана ВМФ США Джеффу Бартрому.

Как сообщается, Пастрана прыгнул с высоты почти четырех километров. Скорость падения достигала 140 км/ч, прыжок занял 55 секунд. В конце ролика каскадер поблагодарил Бартрома за службу. По словам ветерана, видеоигры помогают ему восстановиться после боевых действий.

Напоследок отметим, что прыжок состоялся в рамках благотворительной акции Microsoft #GiveWithXbox, запущенной в начале ноября. Компания просит пользователей публиковать в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram фотографии, которые подчеркивают важность увлечения видеоиграми. За каждую запись Microsoft пожертвует пять долларов в четыре благотворительных фонда — до предельной суммы в миллион. Благотворительный флэшмоб продлится до 9 декабря.

Источник: DTF

  • Battlefield V вышла во вторник, 20 ноября, на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
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