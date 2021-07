Мобильная AR-игра «The Witcher: Monster Slayer» от CD Projekt Red выйдет на iOS и Android 21 июля 2021 года

Компания CD Projekt Red и входящая в ее состав студия Spokko анонсировали мобильную AR-игру The Witcher: Monster Slayer еще в августе прошлого года, пообещав выпустить ее на рынок до конце того же года. Однако обстоятельства не слишком располагали к прогулкам по улицам в поисках монстров, поэтому разработчики решили доработать игру и выпустить ее в самый разгар летнего сезона — 21 июля 2021 года.

Проект представляет собой аналог Pokemon Go в антураже «Ведьмак», который предлагает игроку со смартфоном наперевес исследовать окружающий мир в поисках монстров, которых можно победить в дополненной реальности.

Prepare your phones for the worldwide premiere of The Witcher: Monster Slayer — coming to iOS and Android for free on July 21st!

