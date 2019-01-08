Мобильный сурвайвл-хоррор Alien: Blackout — следующая игра во вселенной «Чужих»

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Следующей игрой во вселенной «Чужих» станет Alien: Blackout — мобильный сурвайвл-хоррор, главной героиней которого является небезызвестная Аманда Рипли, протагонистка Alien: Isolation и дочь Эллен Рипли. Разработкой проекта занимаются команды FoxNext Games, D3 Go! и Rival Games.

Как сообщается, в Alien: Blackout игрокам предстоит возглавить экипаж выживших и провести его по космической станции «Вейланд-Ютани» до точки эвакуации, избегая встреч с Чужим. На старте в игре будет семь уровней. Судя по описанию, в процессе прохождения кем-то из членов экипажа в любом случае придется пожертвовать.

Ориентироваться на станции игрокам предстоит по голографической карте, датчику движений и камерам наблюдения. Разработчики обещают множество разнообразных сценариев развития событий и продвинутый ИИ Чужого.

Напоследок отметим, что Alien: Blackout получила рейтинг T(13+) и выйдет на Android и iOS. Релиз игры состоится 24 января. В Google Play уже доступна предварительная регистрация.

Источник: DTF