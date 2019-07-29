На Amazon Prime анонсирован ротоскопический мультипликационный сериал Undone
Amazon Studios и амстердамская анимационная студия Submarine анонсировали ротоскопический мультипликационный сериал Undone.
Как сообщается, сериал расскажет о девушке Альме, пережившей автокатастрофу, после которой она начинает видеть покойного отца. В этих видениях он убеждает ее использовать таинственную способность путешествовать сквозь пространство и время в надежде предотвратить его кончину, что осложняет отношения Альмы с близкими людьми и ставит под сомнение ее душевное здоровье.
Главных героев сериала сыграли Роза Салазар и Боб Оденкерк. Шоураннерами и сценаристами проекта выступают авторы «Коня БоДжека» Рафаэль Боб-Ваксберг и Кейт Парди. Срежиссировал шоу Хиско Хулсинг.
Как пишет издание The Wrap, Undone станет первым мультипликационным сериалом, в основе которого лежит ротоскопирование — анимационная техника, при которой мультипликация создается методом покадровой обрисовки натурного кинопродукта (снятого заранее фильма или сериала с реальными актерами и декорациями).
Шоу выйдет на Amazon Prime 13 сентября.
Источник: DTF