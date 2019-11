На что похож Tesla Cybertruck? На DeLorean? На Бэтмобиль? На бюст Лары Крофт?!

Генеральный директор Tesla Илон Маск сегодня на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе официально представил долгожданный электрический пикап под названием Cybertruck, в полной мере отражающим тот дизайн, который получил грузовик. Футуристический дизайн, в котором преобладают более острые геометрические формы и углы, делает Tesla Cybertruck уникальным — легкий грузовик Tesla не похож ни на один другой пикап на рынке. Как обычно и происходит при подобных анонсах — кардинально новый дизайн стал поводом для многочисленных шуток. Пользователи в твиттере вовсю делятся мыслями, на что же похож Tesla Cybertruck. На растолстевший DeLorean? На Бэтмобиль? На египетские пирамиды? На бюст Лары Крафт из оригинальной видеоигры Tomb Raider?! По случаю (пятница все же), собрали для вас самые удачные и смешные шутки.

Это сделали «Симпсоны».

Когда ты фанат Minecraft #Cybertruck

I knew the Testla #Cybertruck reminded me of something! pic.twitter.com/3vz5qRuIuJ — TRAFON (@RiseFallNick) November 22, 2019

Я знал, что уже видел нечто подобное! Tesla #Cybertruck

Volvo сделала это раньше.

When you don't have enough VRam to render the project #Cybertruck pic.twitter.com/yEQZk6NhVN — Cosimo Forgione (@CosimoForgione) November 22, 2019

Когда не хватило видеопамяти для нормальной визуализации #Cybertruck

Actual images of Elon Musk design process #Cybertruck pic.twitter.com/8kcgnt8vi6 — Arsenal ഫാൻ (@arunchekkan) November 22, 2019

First soviet rocket engines, now best of Soviet cars? #cybertruck pic.twitter.com/SGxr30TXo0 — Andy Bowie (@4ndr1o) November 22, 2019

Жалкая копия/ неповторимый оригинал pic.twitter.com/5wc5OwGafE — Пан Zабафаній жівчік⭕м™ (@DFENS3000) November 22, 2019

Мои поздравления Илону Маску по случаю изобретения El Camino.

I have obtained the original design proposal for the #Cybertruck pic.twitter.com/D686eKiBCU — William Phillips (@Darkvile) November 22, 2019

Мне удалось заполучить оригинальные чертежи #Cybertruck.

Telling my kids that this was Lara Croft's triangular boobs from 1996#Cybertruck pic.twitter.com/gt1KRf6Cun — Chibi (@Chubichangas) November 22, 2019

Скажу своим детям, что это были треугольные сиськи Лары Крофт из 1996 года.