На платформе Kickstarter стартовал сбор средств на бесцепной велосипед NuBike

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Компания NuBike представила проект одноименного серийного велосипеда с рычажным приводом, который приводится в движение за счет попеременного нажатия на педали, а не их кручения.

Разработчики утверждают, что такая конструкция позволяет передвигаться, прикладывая меньше усилий, а также снимает часть нагрузки с бедер, коленей и лодыжек велосипедиста, благодаря чему уменьшается риск травматизации. Вместе с тем, конкретные технические характеристики и разницу в процентах разработчик не называет. Известно лишь, что у классической версии велосипеда будет четыре передачи.

Помимо этого, рычажная трансмиссия, как заявляется, позволяет быстрее и проще снимать заднее колесо для транспортировки, также она якобы надежнее традиционного цепного привода. Еще одна особенность NuBike — это рама из углеродного волокна массой всего 1,3 кг. Общий вес прототипа пока составляет 10 кг, но в дальнейшем показатель уменьшится на 2 кг за счет использования рычагов из магниевого сплава вместо алюминиевого.

Сбор средств на Kickstarter стартовал в середине января и пока привлек всего $236 из $347 тыс. Если NuBike удастся собрать деньги, готовая модель будет стоить минимум $3800. Журналисты отмечают, что за такие деньги можно купить подержанный автомобиль или даже новый дешевый китайский электрокар.

В случае успешного финансирования кампании (что, сказать по правде, вызывает сомнения) поставки велосипедов начнутся в августе 2019 года.

Источники: Kickstarter, hightech.plus