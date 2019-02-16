На стриминговом сервисе DC Universe стартовал сериал о супергероях-изгоях Doom Patrol / «Роковой патруль» [расширенный трейлер]

Сегодня на стриминговом сервисе DC Universe стартовал первый сезон сериала о супергероях-изгоях Doom Patrol / «Роковой патруль» с Бренданом Фрейзером и Тимоти Далтоном, в честь чего авторы шоу опубликовали расширенный пятиминутный трейлер проекта.

В трейлере можно увидеть как именно супергерои получили свои возможности, после которых первое время ощущали себя скорее жертвами, чем супергероями. Дело в том, что практически у каждого члена «Рокового патруля» суперспособности возникали в результате несчастных случаев, и приносили с собой не только полезные свойства, но и болезненные особенности.

К примеру, бывший автогонщик Клифф Стил в исполнении Брендана Фрейзера потерял свое тело в результате страшной аварии, из-за чего его мозг приходится пересадить в тело робота (Robotman). Военный пилот Ларри Трейнор в исполнении Мэтта Бомера попадает в радиоактивное облако в атмосфере во время испытаний нового самолета и превращается в героя Negative Man, Cyborg’у в исполнении Джоивана Уэйда (Joivan Wade) также приходится носить встроенный имплант, Elasti-Woman не только умеет удлинять конечности, но и безобразно расплывается на полу и теряет черты лица, ну а имя Crazy Jane говорит само за себя…

Серии Doom Patrol / «Роковой патруль» будут выходить раз в неделю, его события развернутся сразу после окончания первого сезона сериала Titans / «Титаны».

P.S. Кстати, на IMDB пилотная серия заработала оценку в 9,5 баллов из 10 возможных, так что если вам понравилась серия «Титаны», то вы вполне можете дать шанс и «Роковому патрулю»

Источник: DC