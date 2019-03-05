На YouTube-канале PlayStation опубликовано видео об истории CD Projekt RED
На YouTube-канале PlayStation опубликован ролик, посвященный истокам известной игровой студии CD Projekt RED.
В видео рассказывается, в частности, как компания перешла от издательства игр в Польше к созданию собственных проектов.
«CD Projekt RED сегодня — это не просто разработчики, а национальная гордость», — момент из видео.
Интересно, что ролик озвучил актер Даг Кокл, подаривший голос Геральту в английской версии «Ведьмака».
Источник: DTF