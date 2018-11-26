Набор Smartians позволяет подключить к системе умного дома практически любую старомодную, «неумную» технику
Голландские инженеры Frolic Studio представили набор Smartians, позволяющий подключить к системе «умный дом» практический любую технику, даже самую старую, например, проигрыватель для пластинок, обычные чайник, жалюзи, неумные термостат или светильник.
Как сообщается, в набор Smartians входят разные детали. Из них пользователю предлагается самостоятельно собрать конструкцию, которая справится с нажатием на кнопку, закручиванием шнура, поворотом тумблера и другими простыми задачами. Инженеры уверяют, что «сформировать» необходимые мини-гаджеты из предложенных деталей достаточно просто.
Управление миниатюрными устройствами реализовано с помощью смартфона. Посредством IFTTT их можно «подружить» с голосовыми помощниками.
Работают Smartians от аккумулятора, а потому требуют подзарядки, но нечасто — раз в несколько месяцев.
Напоследок отметим, что на данный момент набор Smartians — это только концепт. Однако Frolic Studio уже работают над его коммерческой версией. Ее релиз намечен на конец 2019 года.
Источники: New Atlas, hightech.plus