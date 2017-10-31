NASA: длительное пребывание в космосе вызывает генетические изменения в человеческом организме

Два года назад NASA начало уникальный эксперимент с целью выявить, что происходит с телом человека под воздействием длительного пребывания в космосе. В ходе исследования ученые наняли двух близнецов, Скотта и Марка Келли. Скотт отправился на МКС, где пробыл год, тогда как Марк все это время находился на Земле.

Когда Скотт вернулся, братьев подвергли целой серии анализов, чтобы сравнить их тела всеми возможными методами. Теперь ученые опубликовали первые результаты: как сообщается, невесомость все-таки повлияла на Скотта Келли, причем на уровне ДНК.

Согласно исследованию, ДНК астронавта показала признаки избыточного метилирования. Отметим, что метилирование — это совершенно нормальный природный процесс, с помощью которого клетки присоединяют к ДНК химические вещества, так называемые метильные группы. Благодаря этому процессу тело активирует или деактивирует определенные гены, и он идет постоянно, даже сейчас, когда вы читаете этот материал.

Вместе с тем, у Скотта Келли метилирование начало идти гораздо быстрее и активнее, чем у его брата Марка. Возможно, это следствие того, что организм астронавта был вынужден приспосабливаться к радикально иным условиям — и избыточный уровень метилирования в принципе мог помочь телу справляться с недостатком гравитации.

«Как только человек попадает в космос, происходит самый настоящий взрыв, словно запуск фейерверков. Это одно из самых увлекательных зрелищ, которые мы видели при изучении экспрессии генов в космосе, — утверждает биолог Крис Мэйсон, один из исследователей. — На примере этого исследования мы увидели, как тысячи и тысячи генов изменили механизм своего включения и выключения. Это происходило, как только астронавт попадал в космос, а также временно сохранялось по прибытию на Землю».

По мнению Мэйнсона, результаты эксперимента помогут ученым лучше понять, что происходит с телами космонавтов, когда они долгое время пребывают вне Земли, а также разработать методы по предотвращению генетических изменений. Исследователь добавляет, что эти данные особенно важны в преддверии возможных экспедиций на Марс.

Источники: Popmech, NASA