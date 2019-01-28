NASA разработало новый план по восстановлению связи с марсоходом Opportunity

На прошлой неделе исполнилось 15 лет с момента посадки Opportunity на Марсе. А также 230 дней с тех пор, как ровер перестал выходить на связь. С сентября, когда закончилась пылевая буря, команда миссии безуспешно пытается связаться с марсоходом — сначала аппарату ежедневно отсылали команды на отправку ответного сигнала на определенной частоте, затем, по прошествии 45 дней, инженеры перешли к стадии пассивного поиска и начали прослушивание записей, сделанных чувствительным широкополосным приемником радиочастот (в надежде, что Opportunity «проснется» и сообщит о себе сам). Пассивную стадию предполагалось завершить к февралю 2019-го, однако сейчас сотрудники Лаборатории реактивного движения (JPL) предложили новый план.

«За последние семь месяцев мы пытались связаться с марсоходом более 600 раз. Хотя до нас так и не дошло ни одного ответного сигнала, а вероятность его услышать с каждым днем только уменьшается, мы продолжим искать любые разумные решения, которые восстановят связь. Новая стратегия дополнит те, которые мы применяли до этого», — отметил менеджер программы Opportunity Джон Каллас.

Как сообщается, новый план разработали, исходя из трех возможных причин, по которым Opportunity не выходит на связь: или у него отказала основная антенна X-диапазона, или вышла из строя еще и запасная; или же сбились внутренние часы марсохода, от которых зависит работа бортового компьютера. Как отмечают в NASA, маловероятно, что такие сбои произошли. Тем не менее, шанс есть, поэтому в ближайшее время Opportunity отправят соответствующие команды — переключиться на резервный радиопередатчик, сбросить и перезапустить внутренние часы, отправить ответный сигнал через UHF-антенну.

Эти команды будут передавать в течение нескольких недель. Если Opportunity отзовется, инженеры попытаются восстановить его работу. В противном случае им придется снова выбирать — продолжать попытки связаться с Opportunity или нет.

Сейчас, по словам специалистов, начинается критический период. Во-первых, к концу подходит сезон ветров, которые могли бы расчистить солнечные панели Opportunity от пыли. Во-вторых, впереди марсоход ждет холодная зима, которая вскоре придет в южную часть планеты и принесет с собой очень низкие температуры. Если к этому времени не получится связаться с Opportunity и вернуть его в строй, то с ним точно придется попрощаться: переохлаждение нанесет непоправимый ущерб аккумулятору аппарата.

«Это может быть конец. Но если это конец, то это хороший конец», — отметил Стивен Сквайерс, ведущий исследователь миссии.

И с ним нельзя не согласиться: 15 лет работы вместо изначально отведенных на миссию 90 дней — замечательный результат.

Источник: Alpha Centauri