«Не называй его имя вслух»: Вышел первый трейлер фильма ужасов Candyman / «Кэндимэн» от Джордана Пила, премьера состоится 20 июня 2020 года

Несмотря на яркое комедийное прошлое Джордан Пил в последние годы переквалифицировался в автора запоминающихся фильмов ужасов. Обе его последние работы в этом жанре — Get Out / «Прочь» (2017) и Us / «Мы» (2019) имеют много общего, при этом следующее творение также укладывается в общий ряд, хотя и имеет ряд отличий.

В отличие от уже вышедших картин по оригинальным сценариям, новое творение основано на рассказе Клайва Баркера «Запретное», в котором описывается городская легенда о маньяке Кэндимэне. Якобы, если пять раз подряд произнести его имя перед зеркалом, то он расправится с вызвавшим его человеком с помощью огромного крюка. В 90-е годы прошлого века по этой истории было снято сразу три фильма, при этом новая картина станет современным переосмыслением истории и прямым сиквелом первой части.

Вышеупомянутый Джордан Пил выступил в качестве соавтора сценария и продюсера фильма, а режиссерское кресло заняла еще одна восходящая звезда Ниа Дакоста, снявшая интересный триллер Little Woods (2018).

Главную роль в фильме исполнил Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Мы», «Хранители», «Матрица 4»), а мистического маньяка Кэндимэна сыграл Тони Тодд, воплотивший эту роль в оригинальной трилогии.

Премьера фильма Candyman / «Кэндимэн» состоится 20 июня 2020 года.

Источник: Polygon