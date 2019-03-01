Немецкие инженеры превратили офисное кресло в контроллер для виртуальной реальности

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Инженеры из Дармштадтского технического университета превратили офисное кресло в контроллер для виртуальной реальности. Он считывает углы наклона и поворота спинки и превращает их в определенные команды.

Как сообщается, в основе системы лежат шлем HTC Vive и система отслеживания движений Vive Tracker, состоящая из установленных в помещении базовых станций и трекера, закрепленного на спинке обыкновенного офисного кресла.

Работу системы разработчики показали на примере гоночной VR-игры, в которой два игрока двигаются по треку на виртуальных офисных креслах, избегая препятствий.

На демонстрационном ролике можно видеть, как во время игры система отслеживает положение трекера при помощи инфракрасных сигналов от базовых станций и преобразовывает высоту устройства в положительное или отрицательное ускорение, а направление его перемещения — в угол поворота виртуального «болида».

Важно отметить, что перед игрой положение трекера калибруется и записывается в качестве исходных данных.

Источник: N+1